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В Україні вперше працівникам підприємства оголосили підозру в екоциді

В Україні вперше працівникам підприємства оголосили підозру в екоциді

Київ • УНН

 • 381550 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Вперше в історії незалежної України двом службовцям підприємства повідомили про підозру у здійсненні екоциду. Про це УНН інформує із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Цитата

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора начальнику та майстру цеху теплопостачання одного із господарських товариств повідомлено про підозру у вчиненні екоциду (ст. 441 КК України). Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, у технологічному процесі виробництва підприємства, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції, використовується значна кількість шкідливих речовин. Зокрема, дисперсія для проклеювання, гідроксихлорид алюмінію, крохмаль та інші речовини. Потрапляючи у воду природних водойм, вони погіршують її якість та негативно впливають на водну екосистему, проявляючи токсичну дію на водні організми.

Як зазначили, це призводить до масового знищення рослинного і тваринного світу, отруєння водних ресурсів та спричиняє настання екологічної катастрофи.

"Слідством встановлено, що начальник та майстер цеху тепловодопостачання підприємства з жовтня 2017 по січень 2021 року з використанням можливостей технологічного обладнання очисних споруд здійснили скид недостатньо очищених зворотних вод у річку, яка є притокою р. Случ. Це спричинило перевищення нормованих значень забруднюючих, завислих речовин та речовин, скидання яких не передбачено дозволами на спеціальне водокористування", - інформує ОГП.

Згідно з висновками інженерно-екологічної експертизи, на ділянці близько 4 км від місця скиду зворотних вод відбулась негативна зміна екологічної рівноваги. Через забруднення води хімічними речовинами зникла річкова флора і фауна. Її відновлення та відтворення неможливі.

Нагадаємо

Через масову загибель дельфінів у Чорному морі розпочато розслідування екоциду.

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