В Україні вперше працівникам підприємства оголосили підозру в екоциді

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"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора начальнику та майстру цеху теплопостачання одного із господарських товариств повідомлено про підозру у вчиненні екоциду (ст. 441 КК України). Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу", – ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, у технологічному процесі виробництва підприємства, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції, використовується значна кількість шкідливих речовин. Зокрема, дисперсія для проклеювання, гідроксихлорид алюмінію, крохмаль та інші речовини. Потрапляючи у воду природних водойм, вони погіршують її якість та негативно впливають на водну екосистему, проявляючи токсичну дію на водні організми.

Як зазначили, це призводить до масового знищення рослинного і тваринного світу, отруєння водних ресурсів та спричиняє настання екологічної катастрофи.

"Слідством встановлено, що начальник та майстер цеху тепловодопостачання підприємства з жовтня 2017 по січень 2021 року з використанням можливостей технологічного обладнання очисних споруд здійснили скид недостатньо очищених зворотних вод у річку, яка є притокою р. Случ. Це спричинило перевищення нормованих значень забруднюючих, завислих речовин та речовин, скидання яких не передбачено дозволами на спеціальне водокористування", - інформує ОГП.

Згідно з висновками інженерно-екологічної експертизи, на ділянці близько 4 км від місця скиду зворотних вод відбулась негативна зміна екологічної рівноваги. Через забруднення води хімічними речовинами зникла річкова флора і фауна. Її відновлення та відтворення неможливі.

Нагадаємо

Через масову загибель дельфінів у Чорному морі розпочато розслідування екоциду.