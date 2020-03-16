В Украине военные вузы ушли на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений Украины введен карантин. Об этом сегодня, 16 марта, сообщила пресс-секретарь министра обороны Украины Светлана Павловская, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"С 12 марта, согласно постановлению Кабинета министров Украины, в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений Украины введен карантин. Мы говорим об одиннадцати вузах, где учатся более 14 000 человек - лицеистов, курсантов, студентов и соискателей", - отметила она.
Так, приняты соответствующие меры для того, чтобы все студенты, лицеисты и соискатели были отправлены домой, к местам постоянного проживания.
Она отметила, что курсанты - это люди в погонах, которые принимали Военную Присягу, и кроме того, что они учатся в высших военных учебных заведениях, они еще и проходят военную службу, поэтому на сегодняшний день курсанты оставлены в местах постоянной дислокации.
"Вместе с тем, были пересмотрены и скорректированы учебные планы подготовки военных специалистов, с учетом мероприятий карантина. В частности, исключено проведение любых мероприятий, предусматривающих массовые скопления людей, ограничено пребывание и передвижение соискателей образования вне территории высших военных учебных заведений и приостановлено увольнение курсантов из расположения высших военных учебных заведений. Кроме того, встречи курсантов с родными и близкими происходят в специально отведенных местах под наблюдением медиков", - отметила Павловская.
Как ранее сообщал УНН, города Украины переходят на карантин, в результате чего в некоторых областях запрещается посещать школы, детсады и массовые мероприятия.