В Україні військові виші пішли на карантин

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти України введено карантин. Про це сьогодні, 16 березня, повідомила прессекретар міністра оборони України Світлана Павловська, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

“З 12 березня, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти України введено карантин. Ми говоримо про одинадцять ВВНЗ, де навчаються понад 14 тисяч осіб — ліцеїстів, курсантів, студентів та здобувачів”, — зазначила вона.

Так, вжито відповідних заходів задля того, аби усі студенти, ліцеїсти та здобувачі були відправлені додому, до місць постійного проживання.

Вона зазначила, що курсанти — це люди в погонах, які приймали Військову Присягу, і окрім того, що вони навчаються у вищих військових навчальних закладах, вони ще й проходять військову службу, тому на сьогоднішній день курсанти залишені у місцях постійної дислокації.

“Водночас, було переглянуто та скореговано навчальної плани підготовки військових фахівців, з урахуванням заходів карантину. Зокрема, виключено проведення будь-яких заходів, які передбачають масові скупчення людей, обмежено перебування та пересування здобувачів освіти поза територією вищих військових навчальних закладів та призупинено звільнення курсантів з розташування вищих військових навчальних закладів. Окрім того, зустрічі курсантів з рідними та близькими відбуваються у спеціально відведених місцях під наглядом медиків”, — зауважила Павловська.

Як раніше повідомляв УНН, міста України переходять на карантин, у результаті чого у деяких областях забороняється відвідувати школи, дитсадки та масові заходи. 

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