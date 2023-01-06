В Украине выведут из эксплуатации единственный уранодобывающий комплекс "ВостокГОК"

Детали

“Одобрена Концепция Государственной целевой экологической программы снятия с эксплуатации уранового объекта на 2023-2027 года. Концепцией определены направления, пути и способы решения задачи по безопасному снятию с эксплуатации уранодобывающего, перерабатывающего комплексов Смолинской шахты ГП „ВостокГОК“ и рекультивации территории”, — сообщил в своем Телеграмм-канале постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Справка

Восточный горно-обогатительный комбинат — государственное предприятие, расположенное в городе Желтые Воды. Крупнейшее предприятие в Европе и единственное в Украине, что обеспечивает добычу природного урана и производство его оксидного концентрата.

Предприятие обеспечивает до 40% потребностей в уране украинских атомных станций.

В состав комбината входят три шахты из добычи урановой руды, из них две являются действующими (Ингульская и Смолинская) и одна строится (Новоконстантиновская), а также ураноперерабатывающий комплекс.

Добавим

В 2022 году Хозсуд Днепропетровской области частично удовлетворил иск ООО “Ю.Комодитиз” к госпредприятию “Восточный горно-обогатительный комбинат” и решил взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по договорами о закупке газа в сумму 205,3 млн грн.

В госреестре приводилась информация, что учредителем ООО “Ю.Комодитиз” является Ярослав Вербовский. В то же время ранее как бенефициар компании числился Михаил Бакуненко — глава правления “Укрнефтебурения”, которое, в частности, связывают с Игорем Коломойским.