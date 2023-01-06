В Україні виведуть з експлуатації єдиний урановидобувний комплекс “СхідГЗК”

Деталі

“Схвалено Концепцію Державної цільової екологічної програми зняття з експлуатації уранового обʼєкта на 2023-2027 роки. Концепцією визначено напрями, шляхи та способи вирішення завдання шодо безпечного зняття з експлуатації урановидобувного, переробного комплексів Смолінської шахти ДП „СхідГЗК“ і рекультивації території”, — повідомив у своєму Телеграм-каналі постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Довідка

Східний гірничо-збагачувальний комбінат — державне підприємство, розташоване у місті Жовті Води. Найбільше підприємство в Європі та єдине в Україні, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату.

Підприємство забезпечує до 40% потреб в урані українських атомних станцій.

До складу комбінату входять три шахти з видобутку уранової руди, з них дві є діючими (Інгульська та Смолінська) і одна будується (Новокостянтинівська), а також ураноперероблюючий комплекс.

Додамо

У 2022 році Госпсуд Дніпропетровської області частково задовольнив позов ТОВ “Ю.Комодітіз” до держпідприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість за договорами про закупівлю газу на суму 205,3 млн грн.

У держреєстрі наводилася інформація, що засновником ТОВ “Ю.Комодітіз” є Ярослав Вербовський. Водночас раніше як бенефіціар компанії значився Михайло Бакуненко — глава правління “Укрнафтобуріння”, яке, зокрема, пов’язують з Ігорем Коломойським.