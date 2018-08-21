В Украине испытали неуправляемую авиационную ракету "Оскол"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Украине на военном полигоне провели государственные испытания опытного образца неуправляемой авиационной ракеты калибра 80 мм "Оскол". Об этом сообщил оператор "Военного телевидения Украины" Александр Штупун в Facebook, передает УНН.
"На одном из военных полигонов Вооруженных сил Украины испытательной бригадой Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, что в Чернигове, с вертолета типа Ми-8 было применено почти триста ракет РС-80 "Оскол", - сообщил он.
Вр.и.о. руководителя Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Владимир Башинский отметил, что "изделие РС-80 "Оскол" является полностью отечественной разработкой, все комплектующие также украинского производства".
Во время трехдневных испытаний, как отметил Штупун, подтверждены основные тактико-технические характеристики этих авиационных ракет и возможность применения данного вида вооружения с вертолетов типа Ми-8.
Напомним, в Украине завершили испытания снарядов для системы "Гиацинт".