В Україні випробували некеровану авіаційну ракету "Оскол"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В Україні на військовому полігоні провели державні випробування дослідного зразка некерованої авіаційної ракети калібру 80 мм "Оскол". Про це повідомив оператор "Військового телебачення України" Олександр Штупун у Facebook, передає УНН.
"На одному з військових полігонів Збройних сил України випробувальною бригадою Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, що у Чернігові, з вертольоту типу Мі-8 було застосовано майже триста ракет РС-80 "Оскол", - повідомив він.
Т.в.о. керівника Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Володимир Башинський зауважив, що "виріб РС-80 "Оскол" є повністю вітчизняною розробкою, всі комплектуючі також українського виробництва".
Під час триденних випробувань, як зазначив Штупун, підтверджено основні тактико-технічні характеристики цих авіаційних ракет та можливість застосування даного виду озброєння з вертольотів типу Мі-8.
Нагадаємо, в Україні завершили випробування снарядів для системи "Гіацинт".