В Украине отсутствует система профилактики за не реформированную систему здравоохранения - О.Мусий

"Профилактика - это основа жизни и вообще качества жизнедеятельности. И профилактика является правильным и самым дешевым путем продлить качественную жизнь. Относительно нынешнего состояния, то общественное здоровье и вообще профилактика находится в плачевном состоянии. Точнее ее практически вообще нет. Ни на государственном уровне она не проводится, ни на местном. с одной стороны - из-за отсутствия средств, а с другой - из-за не реформированной системы здравоохранения", - подчеркнул О.Мусий.

О.Мусий также рассказал, что сейчас в ВР предложили механизм построения новой системы здравоохранения в Украине, где важное место отводится понятию "профилактика" как основа общественного здоровья. На сегодня соответствующий законопроект прорабатывается в комитетах ВР, отметил он.

"Для того, чтобы общественное здоровье было основой украинской медицины, нужно на законодательном уровне построить новую систему здравоохранения в Украине. В ВР есть соответствующий зарегистрированый законопроект, в том числе и моего авторства, как альтернативный внесенному. Потому что после ликвидации служб санслужбы не было изменений в закон о сан благополучие. И такой законопроект, если не ошибаюсь 5134/1, редакция закона о санэпидемблагополучии, в нем заложено современное европейское видение. То видение, которое заложено в европейских странах общественного здоровья и профилактики заболеваний . Вот на законодательном уровне это надо урегулировать и тогда исполнительная власть уже вынуждена будет это выполнять. На сегодня со стороны власти практически ничего не делается", - рассказал политик.

Как сообщал УНН, по словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основными направлениями в борьбе с раком является своевременная диагностика и профилактика.

В свою очередь, врачи утверждают, что в случае, если пациент обращается к врачу на ранних стадиях рака - то процент того, что он выздоровеет полностью и вернется к полноценной жизни сегодня чрезвычайно высокий.





Также напомним, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, в Украине нужно создать систему мер профилактики заболеваний.

По его словам, такая система профилактики должна основываться на опыте зарубежных стран.