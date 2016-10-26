В Україні відсутня система профілактики через не реформовану систему охорони здоров’я - О.Мусій
Київ • УНН
Одним із найлегших і найдешевших способів продовжити життя людини є рання діагностика та профілактика, переконаний нардеп.
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Профілактика та рання діагностика – основа комплексного підходу до здоров'я людини. Про це у коментарі УНН повідомив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Олег Мусій.
"Профілактика - це основа життя і взагалі якості життєдіяльності. І профілактика є найправильнішим і найдешевшим шляхом продовжити якісне життя. Щодо теперішнього стану, то громадське здоров’я і загалом профілактика знаходиться у жалюгідному стані. Точніше її практично взагалі немає. Ні на державному рівні вона не проводиться, ні на місцевому. З одного боку - через відсутність коштів, а з другого - через не реформовану систему охорони здоров’я", - наголосив О.Мусій.
О.Мусій також розповів, що наразі у ВР запропонували механізм побудови нової системи охорони здоров'я в Україні, де важливе місце приділяється поняттю "профілактика" як основа громадського здоров'я. На сьогодні відповідний законопроект опрацьовується у комітетах ВР, зауважив він.
"Для того, щоб громадське здоров’я було основою української медицини, потрібно на законодавчому рівні побудувати нову систему охорони здоров’я в Україні. У ВР є відповідний зареєстрований законопроект, в тому числі і мого авторства, як альтернативний до внесеного. Бо після ліквідації служб санслужби не було змін до закону про сан благополуччя. І такий законопроект, якщо не помиляюся 5134/1, редакція закону про санепідемблагополуччя, у ньому закладене сучасне європейське бачення. Те бачення, яке закладене у європейських країнах щодо громадського здоров’я і профілактики захворювань. От на законодавчому рівні це треба врегулювати і тоді виконавча влада вже змушена буде це виконувати. На сьогодні з боку влади практично нічого не робиться", - розповів політик.
Як повідомляв УНН, за словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основними напрямками у боротьбі з раком є своєчасна діагностика і профілактика.
У свою чергу, лікарі стверджують, у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку — то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя на сьогодні надзвичайно високий.
Також нагадаємо, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, в Україні потрібно створити систему заходів профілактики захворювань.
За його словами, така система профілактики має ґрунтуватися на досвіді іноземних країн.