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В Украине отстроили более 500 образовательных учреждений, которые были атакованы рф

Киев • УНН

 • 36645 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Украине удалось восстановить более 500 образовательных учреждений, которые были повреждены из-за атак рф. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

В Украине отстроили более 500 образовательных учреждений, которые были атакованы рф

Цитата

«Свыше 3,5 тыс. образовательных объектов атакованы российскими варварами. Из них половина – это средние школы. За время полномасштабной войны удалось отстроить более 500 образовательных учреждений, работаем над этим совместно – правительство, региональные и местные власти, международные партнеры, гражданское общество», - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, он отметил, что россия сознательно атакует украинские больницы, чтобы спровоцировать гуманитарную катастрофу.

«1455 медицинских учреждений повреждены, 190 полностью разрушены, их нужно восстанавливать с нуля. Мы не ждем окончания войны, чтобы взяться за эту задачу. Сейчас 411 медицинских объектов полностью восстановлены, еще 412 – частично», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

россияне попали в больницу на Херсонщине.

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