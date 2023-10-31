В Україні відбудували понад 500 освітніх закладів, які були атаковані рф
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Україні вдалося відбудувати понад 500 освітніх закладів, які зазнали пошкоджень через атаки рф. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«Понад 3,5 тис. освітніх об’єктів атаковані російськими варварами. З них половина – це середні школи. За час повномасштабної війни вдалося відбудувати більше 500 освітніх закладів, працюємо над цим спільно – уряд, регіональна та місцева влада, міжнародні партнери, громадянське суспільство», - повідомив Шмигаль.
Окрім того, він зазначив, що росія свідомо атакує українські лікарні, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу.
«1455 медичних закладів пошкоджено, 190 цілком зруйновано, їх потрібно відновлювати з нуля. Ми не чекаємо закінчення війни, аби взятися за це завдання. Наразі 411 медичних обʼєктів повністю відновлено, ще 412 – частково», - розповів Шмигаль.
Доповнення
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