В Украине отберут 15 лучших стартапов для презентации в Кремниевой долине

Впервые Украину на мировой стартап-арене представит столь масштабная национальная делегация, заявили в министерстве.

Более 125 стран мира отбирают 300 лучших среди лучших стартапов, которые презентуют свой продукт от 9 по 12 февраля на Startup Grind Global 2020 - мероприятии, которое посетят не менее 10 000 человек. Презентация будет проходить на 10 сценах в сердце мировой стартап-экосистемы и венчурных инвестфондов, в Кремниевой долине, сообщили организаторы отбора.

Стать участниками могут зрелые стартапы, которые построили продукт, знают, что такое прибыль, готовые к масштабированию.

Участники украинской делегации получат доступ к самым мощным деловых кругов - венчурных инвесторов, правительства и бизнеса.

Напомним, с начала работы Фонда стартапов зарегистрировано более 400 заявок.