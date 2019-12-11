В Украине отберут 15 лучших стартапов для презентации в Кремниевой долине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство цифровой трансформации Украины совместно со Startup Grind Kyiv при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" объявили конкурс - возможность для 15 технологических стартапов представлять Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
Впервые Украину на мировой стартап-арене представит столь масштабная национальная делегация, заявили в министерстве.
Более 125 стран мира отбирают 300 лучших среди лучших стартапов, которые презентуют свой продукт от 9 по 12 февраля на Startup Grind Global 2020 - мероприятии, которое посетят не менее 10 000 человек. Презентация будет проходить на 10 сценах в сердце мировой стартап-экосистемы и венчурных инвестфондов, в Кремниевой долине, сообщили организаторы отбора.
Стать участниками могут зрелые стартапы, которые построили продукт, знают, что такое прибыль, готовые к масштабированию.
Участники украинской делегации получат доступ к самым мощным деловых кругов - венчурных инвесторов, правительства и бизнеса.
Напомним, с начала работы Фонда стартапов зарегистрировано более 400 заявок.