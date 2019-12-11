В Украине отберут 15 лучших стартапов для презентации в Кремниевой долине

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 1090 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103201 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 74070 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103275 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116039 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146436 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147310 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140237 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 183330 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116669 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Украине отберут 15 лучших стартапов для презентации в Кремниевой долине

В Украине отберут 15 лучших стартапов для презентации в Кремниевой долине

Киев  •  УНН

 • 20481 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство цифровой трансформации Украины совместно со Startup Grind Kyiv при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" объявили конкурс - возможность для 15 технологических стартапов представлять Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Впервые Украину на мировой стартап-арене представит столь масштабная национальная делегация, заявили в министерстве.

Более 125 стран мира отбирают 300 лучших среди лучших стартапов, которые презентуют свой продукт от 9 по 12 февраля на Startup Grind Global 2020 - мероприятии, которое посетят не менее 10 000 человек. Презентация будет проходить на 10 сценах в сердце мировой стартап-экосистемы и венчурных инвестфондов, в Кремниевой долине, сообщили организаторы отбора.

Стать участниками могут зрелые стартапы, которые построили продукт, знают, что такое прибыль, готовые к масштабированию.

Участники украинской делегации получат доступ к самым мощным деловых кругов - венчурных инвесторов, правительства и бизнеса.

Напомним, с начала работы Фонда стартапов зарегистрировано более 400 заявок.

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