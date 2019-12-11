В Україні відберуть 15 найкращих стартапів для презентації у Кремнієвій долині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство цифрової трансформації України спільно зі Startup Grind Kyiv за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" оголосили конкурс – можливість для 15 технологічних стартапів представляти Україну на 10-й глобальній конференції підприємців та інвесторів Startup Grind Global 2020 у Кремнієвій долині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Уперше Україну на світовій стартап-арені представить настільки масштабна національна делегація, заявили у міністерстві.
Більш ніж 125 країн світу відбирають 300 кращих серед кращих стартапів, які презентують свій продукт від 9 по 12 лютого на Startup Grind Global 2020 – заході, який відвідають щонайменше 10 тисяч людей. Презентація відбуватиметься на 10 сценах у серці світової стартап-екосистеми та венчурних інвестфондів, у Кремнієвій долині, повідомили організатори відбору.
Стати учасниками можуть зрілі стартапи, які побудували продукт, знають, що таке прибуток, готові до масштабування.
Учасники української делегації отримають доступ до найпотужніших ділових кіл – венчурних інвесторів, уряду і бізнесу.
Нагадаємо, з початку роботи Фонду стартапів зареєстровано більше 400 заявок.