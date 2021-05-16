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В Украине от коронавируса уже вакцинировались 939 238 человек, за прошедшие сутки - еще 6162

Киев • УНН

 • 17998 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В течение субботы 15 мая в Украине от COVID-19 сделали прививки 6162 человека. Всего с начала кампании по вакцинации сделали прививки 939 238 человек, сообщает УНН со ссылкой на данные МОЗ.

В Украине от коронавируса уже вакцинировались 939 238 человек, за прошедшие сутки - еще 6162

Детали

Так, за минувшие сутки вакцинировались 6162 человека. Получили 1 дозу препарата - 2739 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозу) - всего 3425 человек.

Количество вакцинированных лиц от COVID-19 с начала кампании составляет 939 238 человек. Всего получили 1 дозу препарата - 939 236 человек. В свою очередь, завершили вакцинацию (получили 2 дозу), всего 17 086 человек.

Как отмечается, за минувшие сутки прививки проводилось 142 мобильными бригадами по иммунизации и 308 пунктами прививки.

Дополнение

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что украинцев, которые получили первую дозу вакцины AstraZeneca в период с 24 февраля по 10 марта 2021 года, начнут прививать второй дозой с 19 мая.

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