В Украине от коронавируса уже вакцинировались 939 238 человек, за прошедшие сутки - еще 6162
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В течение субботы 15 мая в Украине от COVID-19 сделали прививки 6162 человека. Всего с начала кампании по вакцинации сделали прививки 939 238 человек, сообщает УНН со ссылкой на данные МОЗ.
Детали
Так, за минувшие сутки вакцинировались 6162 человека. Получили 1 дозу препарата - 2739 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозу) - всего 3425 человек.
Количество вакцинированных лиц от COVID-19 с начала кампании составляет 939 238 человек. Всего получили 1 дозу препарата - 939 236 человек. В свою очередь, завершили вакцинацию (получили 2 дозу), всего 17 086 человек.
Как отмечается, за минувшие сутки прививки проводилось 142 мобильными бригадами по иммунизации и 308 пунктами прививки.
Дополнение
Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что украинцев, которые получили первую дозу вакцины AstraZeneca в период с 24 февраля по 10 марта 2021 года, начнут прививать второй дозой с 19 мая.