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У МОЗ розповіли, коли українці зможуть отримати другу дозу вакцини AstraZeneca

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Українців, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca у період з 24 лютого до 10 березня 2021 року, почнуть щеплювати другою дозою з 19 травня. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

У МОЗ розповіли, коли українці зможуть отримати другу дозу вакцини AstraZeneca

Деталі

Щодо решти громадян, які були щеплені вакциною AstraZeneca, то другою дозою їх провакцинують із наступних поставок.

Зокрема, до кінця травня Україна має отримати 1 мільйон 200 тисяч доз вакцини AstraZeneca, сказав Ляшко. Частина доз, за його словами, надійде від Інституту сироватки крові Індії. “Власник заводу (Інституту сироватки крові Індії — ред.), який нещодавно зустрічався з міністром і президентом, повідомив, що наступні 500 тисяч доз доставлять в Україну у травні. Хоча за контрактом цю вакцину мали доставити раніше. Цього не сталося через заборону експорту вакцин з Індії”, — зазначив Ляшко.

Іншу частину доз вакцини AstraZeneca Україна має отримати через глобальну ініціативу COVAX, ідеться про 700 тисяч доз до кінця травня, повідомив головний санлікар.

“Паралельно для того, щоб забезпечити другою дозою вакцин усіх, хто цього потребує, ми працюємо з глобальною ініціативою COVAX, яка окрім Pfizer, дає нам ще AstraZeneca. Там уже алоковано 700 тисяч доз вакцини”, — сказав Ляшко.

За його словами, орієнтовна дата поставки вакцини AstraZeneca за програмою COVAX запланована на 24-25 травня.

Що було раніше

Як писав УНН, цього тижня у МОЗ повідомили, що пункти щеплення в Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca, призначену для першої дози.

Доповнення

За даними МОЗ, 3 638 людей щеплено проти COVID-19 за добу 14 травня 2021 року в Україні. 936 499 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 936 497 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 13 661 особа (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

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