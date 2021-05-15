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В Минздраве рассказали, когда украинцы смогут получить вторую дозу вакцины AstraZeneca

Киев • УНН

 • 18578 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Украинцев, получивших первую дозу вакцины AstraZeneca в период с 24 февраля по 10 марта 2021 года, начнут прививать второй дозой с 19 мая. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

В Минздраве рассказали, когда украинцы смогут получить вторую дозу вакцины AstraZeneca

Детали

Что касается остальных граждан, которые были привиты вакциной AstraZeneca, то второй дозой их провакцинируют с последующих поставок.

В частности, до конца мая Украина должна получить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, сказал Ляшко. Часть доз, по его словам, поступит от Института сыворотки крови Индии. "Владелец завода (Института сыворотки крови Индии - ред.), который недавно встречался с министром и президентом, сообщил, что следующие 500 тысяч доз доставят в Украину в мае. Хотя по контракту эту вакцину должны были доставить раньше. Этого не произошло из-за запрета экспорта вакцин из Индии", - отметил Ляшко.

Остальную часть доз вакцины AstraZeneca Украина должна получить через глобальную инициативу COVAX, речь идет о 700 тыс. доз до конца мая, сообщил главный санврач.

"Параллельно для того, чтобы обеспечить второй дозой вакцин всех, кто в этом нуждается, мы работаем с глобальной инициативой COVAX, которая кроме Pfizer, дает нам еще AstraZeneca. Там уже аллоцировано 700 000 доз вакцины", - сказал Ляшко.

По его словам, ориентировочная дата поставки вакцины AstraZeneca по программе COVAX запланирована на 24-25 мая.

Что было раньше

Как писал УНН, на этой неделе в Минздраве сообщили, что пункты прививки в Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca, предназначенную для первой дозы.

Дополнение

По данным Минздрава, 3638 человек привито против COVID-19 за сутки 14 мая 2021 года в Украине. 936 499 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 936 497 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 13 661 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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