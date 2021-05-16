В Україні від коронавірусу вже вакцинувались 939 238 осіб, за минулу добу - ще 6 162
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Протягом суботи 15 травня в Україні від COVID-19 зробили щеплення 6 162 людини. Загалом з початку кампанії з вакцинації зробили щеплення 939 238 осіб, повідомляє УНН із посиланням на дані МОЗу.
Деталі
Так, минулої доби вакцинувались 6162 людини. Отримали 1 дозу препарату - 2739 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дозу) - усього 3425 людей.
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 від початку кампанії складає 939 238 людей. Усього отримали 1 дозу препарату - 939 236 людей. В свою чергу, завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього 17 086 осіб.
Як зазначається, минулої доби щеплення проводилось 142 мобільними бригадами з імунізації та 308 пунктами щеплення.
Доповнення
Заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що українців, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca у період з 24 лютого до 10 березня 2021 року, почнуть щеплювати другою дозою з 19 травня.