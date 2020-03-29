В Украине от коронавируса умерли уже 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Украине растет количество летальных случаев от COVID-19: по состоянию на 29 марта, умерло уже 9 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, информирует УНН.
"Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, количество смертей от коронавируса в мире превысило 30 тысяч человек.
Напомним, в Украине, по состоянию на утро 29 берегу, лабораторно подтверждено 418 случаев COVID-19.