В Україні від коронавірусу померло вже 9 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. В Україні зростає кількість летальних випадків від COVID-19: станом на 29 березня, померло вже 9 людей. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, інформує УНН.
"Всього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 30 тисяч осіб.
Нагадаємо, в Україні, станом на ранок 29 березя, лабораторно підтверджено 418 випадків COVID-19.