В Украине нормировали ускоренную регистрацию препаратов от COVID-19

Детали

В частности, проектом закона предлагается внести изменения в закон Украины “О лекарственных средствах” и разрешить ускоренную государственную регистрацию под обязательства для экстренного медицинского применения лекарственных средств, вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для лечения и профилактики на время действия чрезвычайной ситуации и/или карантина.

Разрешение на экстренное использование (EUA) - это механизм, что способствует доступности и использованию лекарственных средств, вакцины или другого иммунобиологического препапарата во время чрезвычайных ситуаций и/или карантина в сфере здравоохранения.

Отмечается, что законопроект не касается вопросов функционирования местного самоуправления, прав и интересов территориальных общин, и др. Поэтому не требует согласования с уполномоченными представителями всеукраинских ассоциаций органов местного самоуправления, соответствующих органов местного самоуправления.

Добавим

В сентябре Кабинет министров Украины поддержал изменения к закону, что меняет условия ускоренной регистрации лекарственных средств, в том числе вакцин для экстренного применения. В перечень препаратов, которые регистрируются под обязательство для экстренного использования предлагается добавить препараты для лечения COVID-19.