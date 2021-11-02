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В Україні унормували прискорену реєстрацію препаратів від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. На позачерговому засіданні 2 листопада Рада прийняла за основу та в цілому законопроект №6121, який стосується прискореної державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання в період карантину. Відповідне рішення підтримали 262 парламентарів, передає кореспондент УНН.

В Україні унормували прискорену реєстрацію препаратів від COVID-19

Деталі

Зокрема, проектом закону пропонується внести зміни до закону України “Про лікарські засоби” та дозволити прискорену державну реєстрацію під зобов'язання для екстреного медичного застосування лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та профілактики на час дії надзвичайної ситуації та/або карантину.

Дозвіл на екстрене використання (EUA) - це механізм, що сприяє доступності та використанню лікарських засобів, вакцини або іншого імунобіологічного препапарату під час надзвичайних ситуацій та /або карантину в сфері охорони здоров'я.

Зазначається, що законопроект не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, та ін., тому не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, відповідних органів місцевого самоврядування.

Додамо

У вересні Кабінет міністрів України підтримав зміни до закону, що змінює умови прискореної реєстрації лікарських засобів, у тому числі вакцин для екстреного застосування. До переліку препаратів, які реєструються під зобов’язання для екстреного використання пропонується додати препарати для лікування COVID-19.

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