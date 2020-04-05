В Украине в ближайшие три дня ожидается до 20° тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В ближайшие три дня в Украине ожидают потепление до 15-20°. Как сообщили УНН в Укргидрометцентре, осадков не ожидается.
"В ближайшие трое суток 6-8 апреля в Украине удержится сухая погода", - сообщили в Укргидрометцентре.
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По данным синоптиков, температура завтра ночью около 0°, днем 10-15° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 18°; в течение 7-8 апреля ожидается повышение температуры ночью до 1-6° тепла, днем до 15-20°.