В Україні у найближчі три дні очікують до 20° тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У найближчі три дні в Україні очікують потепління до 15-20°. Як повідомили УНН в Укргідрометцентрі, опадів не очікується.
“У найближчі три доби 6-8 квітня в Україні втримається суха погода”, — повідомили в Укргідрометцентрі.
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За даними синоптиків, температура завтра вночі близько 0°, вдень 10-15° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 18°; впродовж 7-8 квітня очікується підвищення температури вночі до 1-6° тепла, вдень до 15-20°.