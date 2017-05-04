В Украине в этом году произошло более 54 тыс. ДТП - И.Прохоренко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В этом году в Украине произошло более 54 тысяч дорожно-транспортных происшествий, из которых более шести тысяч - с пострадавшими. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления безопасности дорожного движения Иван Прохоренко, передает корреспондент УНН.
"В этом году мы более 54 тысяч ДТП, из которых более 6000 - это ДТП с пострадавшими. В результате чего 720 человек погибли и более 8000 получили телесные повреждения разной степени тяжести ", - сообщил И.Прохоренко.
Напомним, в течение последних шести лет в Украине произошло около 170 тыс. дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибли 126 500 человек.
Как сообщал УНН, потери украинской экономики от травматизма в ДТП ежегодно достигают 4,5 млрд долл.