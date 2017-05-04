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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Україні цьогоріч сталось більше 54 тис. ДТП – І.Прохоренко

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У цьому році в Україні сталось більше 54 тисяч дорожньо-транспортних пригод, з яких більше шести тисяч – з потерпілими. Про це на прес-конференції повідомив начальник Управління безпеки дорожнього руху Іван Прохоренко, передає кореспондент УНН.

В Україні цьогоріч сталось більше 54 тис. ДТП – І.Прохоренко

“В цьому році ми маємо більше 54 тисяч ДТП, з яких більше 6 тисяч — це ДТП з потерпілими. В результаті чого 720 чоловік загинуло і більше 8 тисяч отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості”, — повідомив І.Прохоренко.

Нагадаємо, протягом останніх шести років в Україні сталося близько 170 тисяч дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, у яких загинули 126,5 тисяч людей.

Як повідомляв УНН, втрати української економіки від травматизму в ДТП щорічно сягають 4,5 млрд дол.

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