В Украине в этом году откроют более 8 тыс. новых инклюзивных классов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В этом году в Украине откроют 8212 инклюзивных классов. Об этом во время образовательного форума заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"В этом году планируется открытие 8212 инклюзивных классов. Только за один год мы увеличили количество классов на 40%", - сообщил Президент.
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Как сообщал УНН, по состоянию на апрель в Украине функционировали 514 инклюзивных классов, в которых обучаются более 2 тысяч учеников с особыми потребностями.