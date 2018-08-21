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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине в этом году откроют более 8 тыс. новых инклюзивных классов

Киев • УНН

 • 7696 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В этом году в Украине откроют 8212 инклюзивных классов. Об этом во время образовательного форума заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

В Украине в этом году откроют более 8 тыс. новых инклюзивных классов

"В этом году планируется открытие 8212 инклюзивных классов. Только за один год мы увеличили количество классов на 40%", - сообщил Президент.

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Как сообщал УНН, по состоянию на апрель в Украине функционировали 514 инклюзивных классов, в которых обучаются более 2 тысяч учеников с особыми потребностями.

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