В Україні цього року відкриють понад 8 тис. нових інклюзивних класів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Цього року в Україні відкриють 8212 інклюзивних класів. Про це під час Освітнього форуму заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Цього року планується відкриття 8212 інклюзивних класів. Лише за один рік ми збільшили кількість класів на 40%", - повідомив Президент.
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Як повідомляв УНН, станом на квітень в Україні функціонували 514 інклюзивних класів, в яких навчаються більше 2 тисяч учнів з особливими потребами.