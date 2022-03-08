В Украине в этом году планируют отменить ВНО и другие экзамены

Детали

"Учитывая правовой режим военного положения, вызванный военной агрессией Российской Федерации, агрессивность российских военных и террористических группировок к национальной системы образования и науки, предлагаем отменить сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА), внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЄФВВ) как конкурсный критерий доступа к образовательным услугам в 2022 году", - написал Шкарлет.

Как отметил министр, отмена ВНО сейчас необходима для сохранения студенческого контингента, национального интеллектуального потенциала и стимулирования к обучению.

Напомним

Из-за нападения России в Укаине в этом году отменили проведение пробного внешнего независимого оценивания по всем предметам, которое должно было состояться 19 и 26 марта.