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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5151 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Україні цього року планують скасувати ЗНО та інші іспити

В Україні цього року планують скасувати ЗНО та інші іспити

Київ • УНН

 • 155556 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Міністерство освіти і науки України спільно з комітетом з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради, освітянською та батьківською спільнотами виносить пропозицію про скасування у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання та інших іспитів. Про це в Telegram повідомив глава МОН Сергій Шкарлет, інформує УНН.

Деталі

"Враховуючи правовий режим воєнного стану, який спричинений військовою агресією Російської Федерації, агресивність російських військових і терористичних угруповань до національної системи освіти та науки, пропонуємо скасувати складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг в 2022 році виключно", - написав Шкарлет.

Як зазначив міністр, скасування ЗНО зараз необхідне для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу та стимулювання до навчання.

Нагадаємо

Через напад Росії в Укаїні цього року скасували проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання з усіх предметів, яке мало відбутися 19 та 26 березня.

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