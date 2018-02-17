В Украине в прошлом году четыре раза похищали людей и требовали выкуп криптовалютой на сумму 6 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Украине в прошлом году зафиксировано четыре факта похищения людей с требованием выкупа криптовалютой на общую сумму около 6 млн долл. США. Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины в ответе на информационный запрос УНН.
"В течение 2017 зарегистрировано 4 факта совершения уголовных преступлений указанной категории. В частности, на территории Киева 2 факта, Винницкой области - 1 факт и еще один факт в Одесской области. Общая сумма требований выкупа составляла около 6 млн долларов США", - сообщили в Департаменте уголовного розыска.
При этом, по информации полиции, благодаря принятым мерам удалось раскрыть 2 факта таких уголовных правонарушений.
Кроме того, как сообщили в ведомстве, в январе 2018 года в Киеве зарегистрировано одно разбойное нападение, совершенное с целью завладения компьютерным оборудованием для майнинга криптовалют на общую сумму 41 тыс. 800 долл. США. В настоящее время указанное преступление остается не раскрытым.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины пресекли деятельность "ферм" по производству криптовалют в Киеве, Киевской области и Черкассах, средства от деятельности которых направлялись в "ЛНР/ДНР" для закупки вооружения и экипировки.