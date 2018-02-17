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В Україні торік чотири рази викрадали людей і вимагали викуп криптовалютою на суму 6 млн дол.

В Україні торік чотири рази викрадали людей і вимагали викуп криптовалютою на суму 6 млн дол.

Київ • УНН

 • 16452 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. В Україні торік зафіксовано чотири факти викрадення людей з вимогою викупу за криптовалюту на загальну суму близько 6 млн дол. США. Про це повідомили у Департаменті карного розшуку Національної поліції України у відповіді на інформаційний запит УНН.

“Протягом 2017 року зареєстровано 4 факти скоєння кримінальних правопорушень вказаної категорії. Зокрема, на території Києва 2 факти, Вінницької області 1 факт та ще один факт в Одеській області. Загальна сума вимог викупу складала близько 6 млн доларів США”, — повідомили у Департаменті карного розшуку.

При цьому, за інформацією поліції, завдяки вжитим заходам вдалося розкрити 2 факти таких кримінальних правопорушень.

Крім того, як поінформували у відомстві, протягом січня 2018 року в Києві зареєстровано один розбійний напад, скоєний з метою заволодіння комп’ютерним обладнанням для майнінгу криптовалюти на загальну суму 41 тис. 800 дол. США. На теперішній час вказаний злочин залишається не розкритим.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України припинили діяльність “ферм” з виробництва криптовалют у Києві, Київщині та Черкасах, кошти з яких направлялися до “ЛНР/ДНР” для закупівлі озброєння та екіпіровки.

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