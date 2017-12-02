В Украине существенно выросли инвестиции в промышленность
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. За 9 месяцев 2017 капитальные инвестиции в промышленность увеличились на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 87,1 млрд грн. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.
Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2015 года инвестиции в промышленность страны выросли на 57,2%.
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Также в Украине за год выросли капитальные инвестиции в сельское хозяйство - на 37,8%, в авиационный транспорт - на 70,1%, в строительство - на 21,8%.
Стоит также отметить, что в Украине в течение отчетного периода объем капитальных инвестиций в профессиональную, научную и техническую деятельность вырос на 46,4% - до 4,1 млдрд грн.