В Украине существенно выросли инвестиции в промышленность

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 11238 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 24916 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100975 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110486 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 131060 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106640 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108231 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113234 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117426 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123205 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Актуальное
В Украине существенно выросли инвестиции в промышленность

В Украине существенно выросли инвестиции в промышленность

Киев  •  УНН

 • 19005 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. За 9 месяцев 2017 капитальные инвестиции в промышленность увеличились на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 87,1 млрд грн. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2015 года инвестиции в промышленность страны выросли на 57,2%.

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Также в Украине за год выросли капитальные инвестиции в сельское хозяйство - на 37,8%, в авиационный транспорт - на 70,1%, в строительство - на 21,8%.

Стоит также отметить, что в Украине в течение отчетного периода объем капитальных инвестиций в профессиональную, научную и техническую деятельность вырос на 46,4% - до 4,1 млдрд грн.

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