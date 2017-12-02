В Україні суттєво зросли інвестиції у промисловість

Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом 2015 року інвестиції у промисловість країни зросли на 57,2%.

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Також в Україні за рік зросли капітальні інвестиції у сільське господарство - на 37,8%, у авіаційний транспорт - на 70,1%, у будівництво - на 21,8%.

Варто також зазначити, що в Україні протягом звітного періоду обсяг капітальних інвестицій у професійну, наукову та технічну діяльність зріс на 46,4% - до 4,1 млдрд грн.