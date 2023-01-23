В Украине будут судить 55 депутатов госдумы рф - во главе с володиным

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"СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении 55 депутатов госдумы рф, голосовавших за признание «л/днр». Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины 55 депутатов государственной думы россии, которые способствовали развязыванию полномасштабной войны против Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Как указали в СБУ, 15 февраля прошлого года фигуранты поддержали постановление об обращении к президенту рф с просьбой признать «независимость» временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, 22 февраля российские депутаты проголосовали за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между страной-агрессором и террористическими организациями «л/днр». Уже на следующий день на основании принятых договоров главари террористов обратились к российскому президенту с просьбой оказать помощь в отражении надуманной ими военной агрессии. 24 февраля рф подвергла всю территорию Украины ракетно-бомбовым ударам и ввела войска на юге, севере и востоке, указали в спецслужбе.

"Тем самым российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана по началу полномасштабного вторжения в Украину", - отмечают в СБУ.

Фигурантам сообщили о подозрениях по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). В настоящее время Служба безопасности завершила расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении депутатов госдумы рф.

Чиновникам грозит наказание до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Полный список российских депутатов разместили на официальном сайте СБУ.