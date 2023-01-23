В Україні судитимуть 55 депутатів держдуми рф - на чолі з володіним
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Україні судитимуть 55 депутатів держдуми рф, зокрема і спікера в'ячеслава володіна, повідомили у СБУ, пише УНН.
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"СБУ передала до суду обвинувальні акти щодо 55 депутатів держдуми рф, які голосували за визнання «л/днр». Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини 55 депутатів державної думи росії, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України", - ідеться у повідомленні.
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Як вказали у СБУ, 15 лютого минулого року фігуранти підтримали постанову щодо звернення до президента рф з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Окрім цього, 22 лютого російські депутати проголосували за ратифікацію «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» між країною-агресором і терористичними організаціями «л/днр». Уже наступного дня на підставі ухвалених договорів ватажки терористів звернулися до російського президента з проханням надати допомогу у відбитті надуманої ними воєнної агресії. 24 лютого рф піддала всю територію України ракетно-бомбовим ударам та ввела війська на півдні, півночі та сході, вказали у спецслужбі.
"Тим самим російські депутати сприяли реалізації кремлівського плану щодо початку повномасштабного вторгнення в Україну", - наголошують у СБУ.
Фігурантам повідомили про підозри за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України). Наразі Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальні акти стосовно депутатів держдуми рф.
Посадовцям загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Повний список російських депутатів розмістили на офіційному сайті СБУ.