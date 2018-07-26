В Украине создадут единую базу придомовых счетчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Минрегион работает над созданием публичной базы данных об оснащенности домов счетчиками. Об этом сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя принятие Правительством соответствующего постановления, передает УНН.
“В Украине появится доступная, прозрачная и публичная база данных об оснащенности счетчиками тепла и воды. <...> Таким образом правительство вводит инструмент контроля выполнения монополистами закона „О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения“. Еще одна важная составляющая полноценного учета воды и тепловой энергии, благодаря которому потребители будут платить только за потребленные ресурсы, а не по нормам”, - говорится в сообщении.
Таким образом Минрегион вводит мониторинг состояния оснащенности зданий счетчиками и процедуру обмена информацией между органами власти. Документ разработан во исполнение закона “О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения”.
“Мы наводим порядок в системе учета тепла и воды в домах. Если раньше не было четких обязательств у органов местной власти подавать информацию о количестве установленных в регионах домовых узлов коммерческого учета, то теперь мы устанавливаем такие обязательства, вводим мониторинг. Он будет публичным, каждый сможет проверить информацию, которая ежемесячно обнародуется на сайте Госэнергоэффективности”, - отметил вице-премьер.
Кроме того, в случае выявленных нарушений по срокам установки счетчиков, их замены или несоответствия техническим регламентам, Госэнергоэффективности обязано передать эту информацию в Госпродпотребслужбы для дальнейшего привлечения нарушителей к административной ответственности.
Напомним, 25 июля в Украине официально появился Фонд энергоэффективности.