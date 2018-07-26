В Україні створять єдину базу прибудинкових лічильників
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Мінрегіон працює над створенням публічної бази даних про оснащеність будинків лічильниками. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, коментуючи прийняття Урядом відповідної постанови, передає УНН.
“В Україні з’явиться доступна, прозора та публічна база даних про оснащеність лічильниками тепла та води. <...> Таким чином уряд запроваджує інструмент контролю виконання монополістами закону „Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання“. Ще одна важлива складова повноцінного обліку води та теплової енергії, завдяки якому споживачі платитимуть лише за спожиті ресурси, а не за нормами”, — йдеться у повідомленні.
Таким чином Мінрегіон запроваджує моніторинг стану оснащення будівель лічильниками та процедуру обміну інформацією між органами влади. Документ розроблений на виконання закону “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”.
“Ми наводимо лад у системі обліку тепла і води у будинках. Якщо раніше не було чітких зобов’язань у органів місцевої влади подавати інформацію про кількість встановлених в регіонах будинкових вузлів комерційного обліку, то тепер ми встановлюємо такі зобов’язання, запроваджуємо моніторинг. Він буде публічним, кожен зможе перевірити інформацію, яка щомісяця оприлюднюватиметься на сайті Держенергоефективності”, — зазначив віце-прем’єр.
Крім того, у разі виявлених порушень щодо строків встановлення лічильників, їх заміни або невідповідності технічним регламентам, Держенергоефективності зобов’язане передати цю інформацію до Держпродспоживслужби для подальшого притягнення порушників до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, 25 липня в Україні офіційно з'явився Фонд енергоефективності.