В Украине создали механизм лишения государственных наград артистов-предателей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Министерстве культуры заявили, что появился механизм лишения государственных наград артистов, которые зарекомендовали себя как предатели. Депутаты взяли наработки МКИП и зарегистрировали соответствующий законопроект. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram, передает УНН.
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“Также депутаты взяли за основу наш законопроект о „депушкинизации“ — в части процедуры выведения из реестра монументов советского и тоталитарного прошлого, чтобы убирать их из публичного пространства”, — написал министр.
Вместе с депутатами в рабочей группе будут работать представители минкульта над более широким законом о дальнейшем “избавлении от тоталитарного прошлого украинского культурного пространства”.
Напомним
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