В Украине создали механизм лишения государственных наград артистов-предателей

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“Также депутаты взяли за основу наш законопроект о „депушкинизации“ — в части процедуры выведения из реестра монументов советского и тоталитарного прошлого, чтобы убирать их из публичного пространства”, — написал министр.

Вместе с депутатами в рабочей группе будут работать представители минкульта над более широким законом о дальнейшем “избавлении от тоталитарного прошлого украинского культурного пространства”.

Напомним

В Украине ввели санкции против ряда звёзд — как российских, так и украинских. В списке оказались Ани Лорак, Таисия Повалий, Регина Тодоренко, Анна Седокова, а также другие украинские и российские звезды.