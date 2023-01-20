В Україні створили механізм позбавлення державних нагород артистів-зрадників

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“Також депутати взяли за основу наш законопроєкт про „депушкінізацію“ — в частині процедури виведення з реєстру монументів радянського та тоталітарного минулого, щоб прибирати їх з публічного простору”, — написав міністр.

Разом з депутатами в робочій групі працюватимуть представники мінкульту над ширшим законом про подальше “позбавлення тоталітарного минулого українського культурного простору”.

Нагадаємо

В Україні запровадили санкції проти низки зірок — як російських, так і українських. У списку опинились Ані Лорак, Таїсія Повалій, Регіна Тодоренко, Анна Сєдокова, а також інші українські та російські зірки.