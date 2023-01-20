В Україні створили механізм позбавлення державних нагород артистів-зрадників
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Міністерстві культури заявили, що з'явився механізм позбавлення державних нагород артистів, які зарекомендували себе як зрадники. Депутати взяли напрацювання МКІП і зареєстрували відповідний законопроєкт. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram, передає УНН.
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“Також депутати взяли за основу наш законопроєкт про „депушкінізацію“ — в частині процедури виведення з реєстру монументів радянського та тоталітарного минулого, щоб прибирати їх з публічного простору”, — написав міністр.
Разом з депутатами в робочій групі працюватимуть представники мінкульту над ширшим законом про подальше “позбавлення тоталітарного минулого українського культурного простору”.
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