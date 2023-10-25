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В Украине статус инвалидности с 2022 года получили более 270 тыс. человек

Киев • УНН

 • 150174 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. С 2022 года в Украине более 270 тыс. человек получили статус инвалидности. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская во время выступления на форуме по развитию человеческого капитала Украины в среду, передает корреспондент УНН.

В Украине статус инвалидности с 2022 года получили более 270 тыс. человек

Цитата

«Люди получают все больше и больше статус инвалидности. С начала 2022 года более 270 тыс. человек получили такой статус», - сказала Соколовская.

Детали

Она отметила, что Украина движется и внедряет сверхсовременную систему реабилитации и рынок реабилитационных услуг, который построен на лучших мировых стандартах.

«Восстановление человека, в том числе психологическое, становится нашей государственной философией», - добавила Соколовская.

Дополнение

Министерство социальной политики совместно с Львовской политехникой начинают в этом году магистерскую программу, которая будет впервые готовить протезистов с высшим образованием.

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