В Украине статус инвалидности с 2022 года получили более 270 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. С 2022 года в Украине более 270 тыс. человек получили статус инвалидности. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская во время выступления на форуме по развитию человеческого капитала Украины в среду, передает корреспондент УНН.
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«Люди получают все больше и больше статус инвалидности. С начала 2022 года более 270 тыс. человек получили такой статус», - сказала Соколовская.
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Она отметила, что Украина движется и внедряет сверхсовременную систему реабилитации и рынок реабилитационных услуг, который построен на лучших мировых стандартах.
«Восстановление человека, в том числе психологическое, становится нашей государственной философией», - добавила Соколовская.
Дополнение
Министерство социальной политики совместно с Львовской политехникой начинают в этом году магистерскую программу, которая будет впервые готовить протезистов с высшим образованием.