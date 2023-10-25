В Україні статус інвалідності з 2022 року отримало понад 270 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. З 2022 року в Україні понад 270 тис. людей отримали статус інвалідності. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська під час виступу на форумі з розвитку людського капіталу України у середу, передає кореспондент УНН.
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«Люди отримують все більше і більше статус інвалідності. З початку 2022 року понад 270 тис. людей отримали такий статус», - сказала Соколовська.
Деталі
Вона зазначила, що Україна рухається та впроваджує надсучасну систему реабілітації та ринок реабілітаційних послуг, який побудований на кращих світових стандартах.
«Відновлення людини, у тому числі психологічне, стає нашою державною філософією», - додала Соколовська.
Доповнення
Міністерство соціальної політики спільно з Львівською політехнікою започатковують цього року магістерську програму, яка буде вперше готувати протезистів з вищою освітою.