В Украине стартует новый детский проект по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В следующем году в Украине стартует новый проект - турнир среди детских команд диаспоры. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
Идея открытия турнира возникла в рамках встречи представителей ФФУ и членов организационного комитета VII чемпионата мира по футболу среди команд диаспоры.
Участники встречи договорились, что финал турнира состоится на НТК им.В.Банникова. Кроме того, руководители федерации предложили гостям из диаспоры финал следующего чемпионата мира по футболу среди команд диаспоры также провести на поле НТК им.В.Банникова.
"Мы восхищаемся прекрасной организацией чемпионата мира среди команд диаспоры и позитивным настроем, с которым наши земляки участвуют в этих соревнованиях. Это прекрасный проект, который объединяет украинцев, живущих в разных странах и на разных континентах. От имени президента Федерации футбола Украины выражаю вам и всей украинской диаспоре благодарность за активную поддержку наших национальных сборных во время важных международных матчей. в частности, благодарим диаспору Чехии, представители которой готовятся к поддержке нашей главной команды во время первого матча Лиги наций, который состоится 6 сентября. Уверен, что ваше активное болельщицкое движение станет серьезной опорой для сборной Украины!" - отметил первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.
В завершение встречи вице-президенты ФФУ Олег Протасов и Вадим Костюченко подарили гостям сувениры - вымпел федерации и мяч с автографами игроков национальной сборной, которые станут ценными экспонатами в украинском спортивном музее Уиппани.
Как писал УНН, в Украине продолжается реализация программы по строительству футбольных мини-полей в разных регионах Украины.
В частности, на Буковине будут 8 новых площадок, в Житомирской области - 31, в Черкасской - 8, в Тернопольской - 10, в Ровенской - 7 и т.д.
Всего в Федерации футбола Украины планируют, что этой осенью в Украине начнут работу 500 новых футбольных мини-полей.