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В Україні стартує новий дитячий проект з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Наступного року в Україні стартує новий проект - турнір серед дитячих команд діаспорян. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.

В Україні стартує новий дитячий проект з футболу

Ідея започаткування турніру виникла в рамках зустрічі представників ФФУ та членів організаційного комітету VII чемпіонату світу з футболу серед діаспорних команд.

Учасники зустрічі домовилися, що фінал турніру відбудеться на НТК ім.В.Баннікова. Крім того, керівники федерації запропонували гостям з діаспори фінал наступного чемпіонату світу з футболу серед команд діаспори також провести на полі НТК ім.В.Баннікова.

"Ми захоплюємося чудовою організацією чемпіонату світу серед діаспорних команд та позитивним настроєм, із яким наші земляки беруть участь у цих змаганнях. Це прекрасний проект, який об’єднує українців, що живуть у різних країнах та на різних континентах. Від імені президента Федерації футболу України висловлюю вам та усім українцям діаспори вдячність за активну підтримку наших національних збірних під час важливих міжнародних матчів. Зокрема, дякуємо діаспорі Чехії, представники якої готуються до підтримки нашої головної команди під час першого матчу Ліги націй, який відбудеться 6 вересня. Впевнений, що ваш активний вболівальницький рух стане серйозною опорою для збірної України!" — зазначив перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.

На завершення зустрічі віце-президенти ФФУ Олег Протасов та Вадим Костюченко подарували гостям сувеніри — вимпел федерації та м’яч із автографами гравців національної збірної, які стануть цінними експонатами в Українському спортивному музеї Уіппані.

Як писав УНН, в України триває реалізація програми з будівництва футбольних міні-полів у різних регіонах України.

Зокрема, на Буковині будуть 8 нових майданчиків, на Житомирщині - 31, на Черкащині - 8, на Тернопільщині - 10, на Рівненщині - 7 тощо.

Загалом у Федерації футболу України планують, що цієї осені в Україні розпочнуть роботу 500 нових футбольних міні-полів.

Українські Національні Новини

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