В Украине сегодня День памяти жертв политических репрессий

Указом Президента Украины Леонида Кучмы № 1181/2000 от 31 октября 2000 года День памяти жертв голодоморов, который отмечался каждой четвертой субботу ноября переименовывался в "День памяти жертв голодомора и политических репрессий".

Указом Кучмы № 797/2004 от 15 июля 2004 года устанавливалась название "День памяти жертв голодоморов и политических репрессий".

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Указом Президента Украины Виктора Ющенко № 431/2007 от 21 мая 2007 года день памяти жертв голодоморов и политических репрессий разведены во времени. День памяти жертв голодоморов остался. Каждая четвертая суббота ноября, зато третье воскресенье мая установлено Днем памяти жертв политических репрессий - с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии, возрождения национальной памяти, утверждения нетерпимости к любым проявлениям насилия против человечества.

Традиционно, в День памяти жертв политических репрессий высшие лица государства возлагают цветы к национальному мемориальному заповеднику "Быковнянские могилы". Возложение цветов к памятным знакам происходит также по всей стране, проходят траурные вече и церемонии.