В Україні сьогодні День пам'яті жертв політичних репресій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. День пам'яті жертв політичних репресій — щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на третю неділю травня, передає УНН.
Указом президента України Леоніда Кучми № 1181/2000 від 31 жовтня 2000 року День пам’яті жертв голодоморів, який відзначався кожної четвертої суботи листопада перейменовувався на “День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій”.
Указом Кучми № 797/2004 від 15 липня 2004 року встановлювалася назва “День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій”.
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Указом Президента України Віктора Ющенка № 431/2007 від 21 травня 2007 року дні пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій розведено у часі. День пам’яті жертв голодоморів залишився щочетвертої суботи листопада, натомість, третя неділя травня встановлена Днем пам’яті жертв політичних репресій — з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам’яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства.
Традиційно, у День пам’яті жертв політичних репресій вищі особи держави покладають квіти до національного меморіального заповідника “Биківнянські могили”. Покладання квітів до пам’ятних знаків відбувається також по всій країні, відбуваються жалобні віче і церемонії.