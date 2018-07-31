В Украине сократилась теневая занятость
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Теневая занятость в Украине сократилась до 21,8% с 22,3% в прошлом году. Об этом во время пресс-конференции сообщил и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, передает корреспондент УНН.
"Теневая занятость уменьшилась до 21,8% с 22,3% в прошлом году", - сообщил Ярошенко.
Как уточнил он, в целом на данный момент впервые с 2013 года наблюдается рост занятости населения. Количество занятого населения увеличилась на 149 тысяч человек.
"В первом квартале 2017 года занятого населения было 55,2%, а сейчас - 55,9%. Хотя уровень безработицы у нас больше, чем в Европе - 9,7% против 7,4%", - уточнил глава ГСЗ.
Ранее в службе занятости сообщали, что в тени работает 22% занятого населения.