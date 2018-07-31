В Україні скоротилася тіньова зайнятість
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Тіньова зайнятість в Україні скоротилася до 21,8% з 22,3% у минулому році. Про це під час прес-конференції повідомив в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко, передає кореспондент УНН.
"Тіньова зайнятість зменшилась до 21,8% з 22,3% у минулому році", - повідомив Ярошенко.
Як уточнив він, загалом наразі вперше з 2013 року спостерігається зростання зайнятості населення. Кількість зайнятого населення збільшилась на 149 тисяч осіб.
"У І кварталі 2017 року зайнятого населення було 55,2%, а наразі - 55,9%. Хоча рівень безробіття в нас більший, ніж у Європі - 9,7% проти 7,4%", - уточнив очільник ДСЗ.
Раніше у службі зайнятості повідомляли, що в тіні працює 22% зайнятого населення.