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У тіні працює 22% зайнятого населення

У тіні працює 22% зайнятого населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. У Тіньовому секторі економіки працює 3,5 млн осіб — це 22% зайнятого населення. Про це заявив в. о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко, передає УНН з посиланням на ДСЗ.

“За даними Держстату у неформальному секторі зайнято 3,5 млн осіб — це 22% зайнятого населення. Але реально ці цифри можуть бути більшими”, — зауважив Ярошенко.

Одним із негативних факторів на ринку праці він також назвав невисокий рівень заробітної плати у порівнянні із країнами ЄС, що стимулює проблему трудової міграції.

Водночас, за словами Ярошенка, зростання чисельності зайнятих до 16 млн осіб є вкрай позитивною динамікою, а зниження рівня безробіття до 9,7% за методологією МОП є показником, що характеризує поступовий вихід ринку праці із кризи. Разом із тим, рівень безробіття в Україні все ж є вищим за показники майже по всіх країнах ЄС (середній рівень безробіття в ЄС ‒ 7,4%).

Нагадаємо, як розповів Ярошенко у інтерв'ю УНН, українці їдуть працювати за кордон не лише через вищі зарплати, а й через кращі умови роботи, соціальний пакет зокрема, та безпечніше життя.

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