В Украине разведаны месторождения с 150 млрд кубометрами газа

"Наша задача абсолютно четкая - открыть все геоданные о недрах, дать возможность на основе прозрачных аукционов приходить украинскому и мировому бизнесу добывать газ, чтобы мы отказались от импорта. Как только мы откажемся от импорта, мы сразу решительно снизим цену на газ (в Украине - ред.) и не будем находиться под влиянием международной конъюнктуры цен на газ ... Сегодня мы примем решение об открытии геопространственных данных, мы откроем решение об открытии аукционов. У нас уже подготовлено 44 участка (для разработки - ред.) с запасами 150 млрд кубометров, которые нуждаются в инвестициях", - заявил В.Гройсман.



Напомним, Украина в соответствии с планом должна закачать в подземные хранилища 17 млрд куб. м газа. Об этом сегодня сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун во время селекторного совещания с председателями ОГА по подготовке к новому отопительному сезону.