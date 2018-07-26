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В Україні розвідані родовища з 150 млрд кубометрами газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. В Україні підготовлені 44 ділянки на яких сконцентровано запаси природного газу об’ємом 150 млрд кубічних метрів. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"Наше завдання абсолютно чітке – відкрити всі геодані про надра, дати можливість на основі прозорих аукціонів приходити українському та світовому бізнесу добувати газ, щоб ми відмовились від імпорту. Як тільки ми відмовимось від імпорту, ми одразу рішуче знизимо ціну на газ (в Україні – ред.) і не будемо знаходитись під впливом міжнародної кон'юнктури цін на газ… Сьогодні ми приймемо рішення про відкриття геопросторових даних, ми відкриємо рішення про відкриття аукціонів. У нас вже підготовлено 44 ділянки (для розробки- ред.) з запасами 150 млрд кубічних метрів, які потребують інвестицій", - заявив В.Гройсман.

Нагадаємо, Україна відповідно до плану повинна закачати до підземних сховищ 17 млрд куб. м газу. Про це сьогодні повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун під час селекторної наради з головами ОДА щодо підготовки до нового опалювального сезону.

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